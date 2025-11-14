American Horror Story
Folge 6: Die Leiche
36 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Patrick erfährt im Polizeipräsidium von einem weiteren Leichenfund. Es handelt sich um ein männliches Opfer mit einer auffälligen Ledermaske. Er erzählt Gino davon, der ihn zum Tatort begleiten will, doch Patrick weist ihn ab. Das lässt sich sein Freund allerdings nicht gefallen und ermittelt auf eigene Faust. Außerdem gerät Gino mit der Mafia aneinander. Seine Zeitungsartikel sind den Hintermännern ein Dorn im Auge. Henry wird damit beauftragt, Gino zu stoppen.
Alle Staffeln im Überblick
American Horror Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren