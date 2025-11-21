American Horror Story
Folge 8: Fire Island
37 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16
Adam fährt nach Fire Island. Auf dem Weg dorthin erzählt ihm Theo, dass er ebenfalls von der mysteriösen Krankheit betroffen ist, die in letzter Zeit etliche Opfer gefordert hat. Die schwangere Hannah hat ihre Reise auf die Insel derweil abgesagt, weil sie sich nicht wohlfühlt. Gino und Patrick sind bereits vor Ort und geraten heftig aneinander, weil Patrick kein Verständnis für die Befürchtungen seines Freundes hat. Gino ist überzeugt, dass seine Krankheit tödlich enden wird.
