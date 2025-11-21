Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Horror Story

ProSieben FUNStaffel 11Folge 8vom 21.11.2025
Folge 8: Fire Island

37 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16

Adam fährt nach Fire Island. Auf dem Weg dorthin erzählt ihm Theo, dass er ebenfalls von der mysteriösen Krankheit betroffen ist, die in letzter Zeit etliche Opfer gefordert hat. Die schwangere Hannah hat ihre Reise auf die Insel derweil abgesagt, weil sie sich nicht wohlfühlt. Gino und Patrick sind bereits vor Ort und geraten heftig aneinander, weil Patrick kein Verständnis für die Befürchtungen seines Freundes hat. Gino ist überzeugt, dass seine Krankheit tödlich enden wird.

