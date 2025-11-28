Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Horror Story

Requiem 1981/1987 (1)

ProSieben FUNStaffel 11Folge 9vom 28.11.2025
Requiem 1981/1987 (1)

American Horror Story

Folge 9: Requiem 1981/1987 (1)

42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16

Nach Theos Tod geht es Sam immer schlechter. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und leidet unter Wahnvorstellungen. Er sieht Theo und andere Männer, denen er in der Vergangenheit übel mitgespielt hat. Ein paar Jahre später liegt auch Patrick im Krankenhaus und hat Visionen von seiner toten Ex-Frau. Sein Zustand verschlimmert sich - und Ginos Hoffnung auf Heilung seines Freundes schwindet.

