American Horror Story
Folge 1: Multiply Thy Pain
40 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16
Die erfolgreiche Schauspielerin Anna wünscht sich nichts sehnlicher, als schwanger zu werden. Nach einer Eizellenentnahme wächst ihre Hoffnung zunächst, doch kurz darauf ereignen sich immer wieder merkwürdige Geschehnisse, die Anna beunruhigen. Sie fühlt sich verfolgt und zweifelt langsam an ihrem Verstand.
Alle Staffeln im Überblick
American Horror Story
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren