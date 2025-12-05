Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Horror Story

ProSieben FUNStaffel 12Folge 2vom 05.12.2025
Folge 2: Rockabye

39 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Anna ist überzeugt, dass sich ein Fremder Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hat. Die Bilder der Überwachungskamera können das jedoch nicht beweisen. Ablenkung sucht sie gemeinsam mit ihrem Mann in den Hamptons. Doch auch hier fühlt sie sich verfolgt. Anna erfährt außerdem, dass ihre künstliche Befruchtung erfolgreich war und sie endlich schwanger ist. Die Freude darüber währt jedoch nur kurz, denn plötzlich setzen bei der jungen Frau starke Schmerzen und Blutungen ein.

