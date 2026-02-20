Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Horror Story

Vanishing Twin

ProSieben FUNStaffel 12Folge 4vom 20.02.2026
Joyn Plus
Vanishing Twin

Vanishing TwinJetzt ohne Werbung streamen

American Horror Story

Folge 4: Vanishing Twin

37 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 16

Nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt ist Siobhans Team bemüht, Annas guten Ruf wiederherzustellen. Sie soll dafür ihre Social-Media-Präsenz nutzen, was der Schauspielerin sichtlich schwerfällt. Zudem muss sich Anna einer weiteren gynäkologischen Untersuchung unterziehen. Dr. Hill erklärt ihr dabei, dass er trotz ihrer kürzlich erlittenen Fehlgeburt einen Herzschlag feststellen kann. Der Arzt meint, dass Anna mit Zwillingen schwanger war und eines der Kinder verloren hat.

Alle Staffeln im Überblick

American Horror Story
ProSieben FUN
American Horror Story

American Horror Story

Alle 1 Staffeln und Folgen