American Horror Story
Folge 6: Opening Night
43 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 16
Dex überbringt seiner Frau die Nachricht, dass ihre Konkurrentin bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Siobhan ermutigt Anna daraufhin, eine emotionale Ansprache auf Babettes Beerdigung zu halten, um noch mehr Publicity zu bekommen. Zurück zu Hause fühlt sich Anna zunehmend von Talia überwacht und stellt sie bei der Eröffnung von Sonias Ausstellung zur Rede. Die Schauspielerin kämpft anschließend mit heftigen Halluzinationen.
