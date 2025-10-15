Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 15.10.2025
Kriegsspiele

KriegsspieleJetzt kostenlos streamen

Amerikas heiße Grenze

Folge 2: Kriegsspiele

46 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Im Süden von Texas hat der Grenzschutz alle Hände voll zu tun: Drogenschmuggler wählen außergewöhnliche Methoden, um ihre Ware in die USA zu transportieren. In Mission liefern sich die Beamten eine wilde Verfolgungsjagd mit einem verdächtigen Lieferwagen. Ein Helikopter beobachtet aus der Luft, wie der Täter hektisch Pakete aus dem Auto wirft und mit riskanten Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Amerikas heiße Grenze
ProSieben MAXX

Amerikas heiße Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen