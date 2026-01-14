Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 31
vom 14.01.2026
13 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Till muss wohl oder übel akzeptieren, dass seine Tochter Merel mehr mit ihrer Mutter gemeinsam hat, als ihm lieb ist. Sie liebt Pferde. Schweren Herzens erlaubt er Merel, wieder in den Reitstall zu gehen. Oliver und Ingo erleben eine furchtbare Enttäuschung, denn als es anfängt interessant zu werden und die Mädchen die Hüllen fallen lassen, um ins Bett zu gehen, wirft Chanel ihre Bluse über die Kamera.

Studio 100 International
