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Amika

Eine Chance für Amika

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Eine Chance für Amika

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Folge 34: Eine Chance für Amika

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Herbert und Marie-Luise freuen sich darüber, dass ihr Reitstall für die Showspring- Meisterschaft, die nur alle vier Jahre stattfindet, ausgewählt wurde. Herbert ist allerdings auch traurig, dass sein schönstes Pferd, nämlich Amika, sehr wahrscheinlich nicht antreten kann. Marie-Luise versucht ihn zu trösten, indem sie ihn darauf hinweist, dass sie auch noch andere schöne Pferde haben.

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