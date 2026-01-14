Der falsche PferdepsychologeJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 36: Der falsche Pferdepsychologe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der schmierig aussehende Pferdehändler Ricardo Braun taucht auf, um Amika für einen Schleuderpreis zu kaufen. Herbert ist hin und her gerissen, und zu Anfang recht misstrauisch. Doch Marie-Claire schafft es in kürzester Zeit, ihren Vater zu überzeugen, indem sie Herrn Braun als den Pferdeflüsterer vorstellt. Auch Marie-Luise trägt dazu bei, dass Herbert seinen geliebten Hengst verkauft. Merel, Julie und Jan sind schockiert.
