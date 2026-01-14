Merel muss sich entscheidenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 39: Merel muss sich entscheiden
Jan macht den Vorschlag, Amika aus dem Stall zu befreien und ihn auf die Weide zu stellen. Er hofft immer noch darauf, dass Merel sich entschließt, das Turnier auf Amika zu reiten. Auch Julie ist voller Hoffnung, dass Merel sich endlich wieder auf ein Pferd setzt. Zu Hause ist Merel mit ihren Gedanken bei Amika und die Idee, ihn vielleicht retten zu können, geht ihr nicht aus dem Kopf. Marie-Claire ist nach wie vor damit beschäftigt, die Aufmerksamkeit Caspers zurück zu gewinnen. Sie greift zu einer List. Sie bestellt Florence zu einem Rendezvous mit Casper in den Reitstall. Hierfür muss Chanel Caspers Handy aus seinem Cabriolet stehlen, während Hedwig ihn ablenkt. Florence reagiert prompt auf die falsche SMS und freut sich auf das Treffen. Auch die drei Mädchen sind hocherfreut, denn jetzt wird es spannend. Auch Ingo und Oliver haben sich eine kleine Gemeinheit ausgedacht. Sie wollen sich an Jan rächen, indem sie einen Eimer voll Pferdemist auf der Tür zur Kantine installieren, in der Hoffnung, dass Jan davon überschüttet wird.
