Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 21vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire geht weiterhin ihrer gesamten Umwelt auf die Nerven. Sie bestellt zwei Designer, um sich für den bevorstehenden Auftritt mit Justin Timberlake vorzubereiten. Sie spielt sämtliche Star-Allüren aus und bringt alle an den Rand der Verzweiflung. Auch das Abendessen mit ihren Eltern lässt sie großzügig ausfallen. Merel ist verzweifelt, denn sie versteht nicht, warum Jan ihr nicht weiterhin hilft. Sie weiß immer noch nicht, dass Casper Jan erpresst.

Studio 100 International
