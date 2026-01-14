Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 22vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel leidet unter Albträumen. Sie fürchtet vollkommen zu versagen und mit dem ungeheuren Berg von 1.500 Euro Schulden zurückzubleiben. Marie-Claire träumt ebenfalls. Doch sie träumt von Justin Timberlake, von ihrem großen Auftritt neben dem Star und ihrer Liebe zu ihm. Unglücklicherweise erkrankt sie an einem schlimmen Husten.

