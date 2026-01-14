Und du bist das hässliche EntleinJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 38: Und du bist das hässliche Entlein
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Saskia und Till haben sich ein Theaterstück ausgedacht, um auf diese Weise das Geld für die Schulden zusammen zu kriegen. Merel, die man mit der Rolle des hässlichen Entleins besetzt hat, ist aber nur halb bei der Sache, denn sie macht sich ständig Sorgen um Amika. Jan ist nicht da und sie muss sich alleine um die Medizin kümmern und ihn weiter verstecken. John William redet auf Oliver ein, das Sänger doch kein ernst zu nehmender Beruf sei und überredet ihn, Rechtsanwalt zu werden. Die Begründung: Er kann reich werden und somit jede Frau der Welt heiraten.
