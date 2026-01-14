Amika
Folge 40: Typveränderung
Saskia und Merel entscheiden sich, Amika in einen anderen Reitstall zu bringen. Damit er nicht erkannt wird, verpassen sie ihm ein neues Outfit. Nach dieser Prozedur sieht er aus wie eine braune Schecke. Doch Till kommt früher zurück und stellt die beiden nun vor eine neue Aufgabe. Marie-Claire lässt sich von Ingo in Amy Winehouse verwandeln, um John William zu beeindrucken. Dafür organisiert sie endlich ein Date mit Chanel. Diese hat aber keine Lust auf ein romantisches Picknick und möchte lieber ihre Freundin vor einem großen Fehler bewahren.
