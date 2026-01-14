Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 42vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

John William erfährt zufällig, dass Amika noch lebt. Er verspricht Merel, ihr dabei zu helfen, nicht nur Amika wieder gesund zu pflegen, sondern sie auf Amika zu trainieren, um an der Aufnahmeprüfung für die Royal Academy teilzunehmen. Ingo und Chanel graben in Ellis Vergangenheit. Barry Palerma war mehr als nur ein guter Bekannter.

Studio 100 International
