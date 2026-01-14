Amika
Folge 43: Entscheidungen
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
John William bietet Merel an, sie zu unterrichten und sie für die Aufnahmeprüfung an der Royal Academy vorzubereiten und zwar auf Amika. Ihre erste Reaktion ist Begeisterung, aber dann überkommen sie Zweifel. Als sie jedoch Oliver dazu rät, seinem Herzen zu folgen und nicht gegen seinen Willen nach Oxford zu gehen, merkt sie, dass sie selbst gerade vor ihren eigenen Träumen davon läuft. Sie entscheidet sich um und sagt Jan und John William zu.
