Amika
Folge 44: Wapp, wapp, wappeduwapp
Folge vom 14.01.2026
Marie-Claire und Hedwig erfahren, dass John William noch eine dritte Kandidatin für die Aufnahmeprüfung anmelden möchte. Sie vermuten, dass es sich um Merel handelt. Sie wissen allerdings auch, dass Merel nicht nur arm ist und kein Geld hat, sondern auch kein eigenes Pferd besitzt. Als sie John William in den Ställen herumschleichen sehen, schöpfen sie Verdacht und Marie-Claire findet heraus, dass Amika noch am Leben ist.
