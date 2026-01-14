Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 47vom 14.01.2026
Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire und ihr Vater stoppen den Truck von John William und erwischen Jan und John dabei, wie sie Amika vom Reiterhof bringe wollten. Jan nimmt die Schuld auf sich, doch Merel gibt zu, dass sie es war, die Amika retten wollte. Als Herbert erfährt, dass sie auch noch Medizin gestohlen hat, entlässt er sie und sagt ihr, dass er sie nicht mehr wieder sehen will. Auch John William soll wieder nach England zurück.

