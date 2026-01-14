Oh Cindy! – Ich liebe dich!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 21: Oh Cindy! – Ich liebe dich!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cindy gesteht Oliver, dass sie in ihn verliebt ist. Zur Bekräftigung küsst sie ihn und bringt ihn vollkommen durcheinander. Marie-Louise und Marie-Claire haben sich vorgenommen, ihren Reiterhof zu verteidigen und ihn vor dem Käufer schlecht zu machen und auch sich selbst durch unmögliches Benehmen zu denunzieren. Herbert ist von seinen hysterischen Frauenzimmern schockiert. Marie-Claire setzt das Duell der „Blinden Wand“ für den heutigen Abend an und setzt somit Merel schrecklich unter Druck. Merel wendet sich an Oli und bittet ihn um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick