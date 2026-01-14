Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 22vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Louise und Marie-Claire wollen den Käufer ihres Reiterhofs verschrecken. Marie-Louise geht sogar so weit, ihm ein Abführmittel über die Bruschetta zu träufeln. Doch das vereitelt Marie-Claire, denn sie will nicht, dass ihr irgendjemand bei dem Duell „Die Blinde Wand“ dazwischen gerät. Cindy geht in die Offensive. Sie hat einen Clip geplant, in dem Oliver und sie als Liebespaar dargestellt werden. Oliver gerät in die Zwickmühle, denn er möchte weder Cindy vor den Kopf stoßen, noch Merel in ihrer Vorbereitung auf die „Blinde Wand“ im Stich lassen. Merel möchte nicht klein beigeben. Aber sie hat Angst im schlimmsten Fall tödlich zu verunglücken.

Studio 100 International
