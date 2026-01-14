Amika
Folge 25: Der Brief aus England
Folge vom 14.01.2026
Merel hat den Sturz unverletzt überlebt, wird aber von Marie-Claire derartig denunziert, dass Herbert sie rauswirft. Oliver ist außer sich. An der Chat-Girl-Front finden schon wieder erneute Kämpfe statt. Wer hat das schönste Snowboard? Doch Marie-Claires Vater hat kein Geld mehr und muss die Reitschule schließen. Merel bekommt eine Einladung von der Royal Academy zu einem Springturnier mit den besten Springreiterinnen der Welt. Es sind 25.000 Euro zu gewinnen und man bittet sie, Amika mitzubringen. Aber wie soll sie es anstellen, noch heute mit Amika nach England zu reisen?
