Amika
Folge 27: Kartoffel-Möhren-Püree
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel ist hin und her gerissen. Sie freut sich über die Einladung nach England, hat aber Angst davor, ihrem Vater und ihrer Tante zu erzählen, dass sie im Reitstall gefeuert wurde. Erst als Oliver zu Besuch kommt erfährt Till, dass seine Tochter entlassen wurde. Marie-Louise und Marie-Claire versuchen, die Form zu waren. Doch weder für luxuriöses Essen noch für Pferdefutter reicht ihr Geld. Statt sich ehrlich um Futter zu bemühen, beschließt Marie-Louise, die Pferde loszuwerden. Ingo und Oliver drehen ein Video für Merel. Mit dieser Geste will Oliver Merel zeigen, wie sehr er ihr zugetan ist.
