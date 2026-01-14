Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Marie-Claire als Glücksbringer

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 29vom 14.01.2026
Marie-Claire als Glücksbringer

Marie-Claire als GlücksbringerJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 29: Marie-Claire als Glücksbringer

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel verschiebt ihre England-Reise im ein paar Stunden. Sie will sich um Amika kümmern, der von Marie-Louise und Marie-Claire im Wald ausgesetzt wurde. Sie verpasst den letzten Bus zur Fähre nach England und verbringt die Nacht mit Amika im Freien. Herr Cardinero gibt nicht auf. Er ist weiterhin an dem Pferdehof interessiert und will dort ein Casino vom allerfeinsten aufziehen. Während er mit Marie-Claire und Marie-Louise debattiert, überkommt ihn immer wieder seine Spielsucht und er zieht geschickt Marie-Claire in seinen Bann. Er erklärt ihr, dass sie sein Glücksbringer ist und stellt ihr einen Anteil am Gewinn in Aussicht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 Kids
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen