Marie-Claire als GlücksbringerJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 29: Marie-Claire als Glücksbringer
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel verschiebt ihre England-Reise im ein paar Stunden. Sie will sich um Amika kümmern, der von Marie-Louise und Marie-Claire im Wald ausgesetzt wurde. Sie verpasst den letzten Bus zur Fähre nach England und verbringt die Nacht mit Amika im Freien. Herr Cardinero gibt nicht auf. Er ist weiterhin an dem Pferdehof interessiert und will dort ein Casino vom allerfeinsten aufziehen. Während er mit Marie-Claire und Marie-Louise debattiert, überkommt ihn immer wieder seine Spielsucht und er zieht geschickt Marie-Claire in seinen Bann. Er erklärt ihr, dass sie sein Glücksbringer ist und stellt ihr einen Anteil am Gewinn in Aussicht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick