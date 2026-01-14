Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Casino-Träume

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 30vom 14.01.2026
Casino-Träume

Casino-TräumeJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 30: Casino-Träume

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire und Marie-Louise erfahren von Cardinero, dass ein Casino das Zehnfache eines Reiterhofs inklusive Reitschule einbringt. Sie sind fasziniert und denken nicht im Geringsten daran, wie sehr sie gegen die Interessen von Herbert agieren. Merel lernt das kleine Mädchen Fiona kennen. Sie sitzt im Rollstuhl und kennt Amika anscheinend schon länger. Auch Fionas Vater ist dagegen, dass sie mit Pferden umgeht. Merel erzählt Fiona, dass sie heimlich Reitunterricht genommen hat und damit ihren Vater quasi überzeugen konnte. Ingo beschwert sich bei seinem Freund Oliver, dass er ihn nicht mehr in seine Aktivitäten einweiht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen