Wer nicht wagt, der nicht gewinntJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 32: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Beim Pokern mit Cardinero stellt sich heraus, dass Marie-Claire überhaupt keine Ahnung vom Spielen und vom Job eines Croupiers hat. Cardinero glaubt weiter, dass Marie-Claire ein professioneller Glücksbringer ist. Fiona bringt Amika Möhren und Merel etwas zu essen. Die beiden beschließen, dass Fiona in Zukunft auf Amika reiten darf. Oliver ist hin und her gerissen zwischen dem Versprechen Merel gegenüber fair und verschwiegen und Ingo ein ehrlicher Freund zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick