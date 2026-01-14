Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 33vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Fiona versorgt Merel und Amika mit Essen und die beiden Mädchen freunden sich an. Oliver bemüht sich für Amika Futter zu organisieren. Doch ständig kommen ihm irgendjemand in die Quere. Ingo entpuppt sich dabei als einfallsreicher Helfer. Und so schafft Oliver es tatsächlich, auf einem Reiterhof Futter für Amika zu stehlen. Marie-Claire versucht mit allen Mitteln die Freundschaft zwischen Merel und Oliver zu torpedieren. Sie wendet sich an Vincent, Olivers Manager. Doch dieser ist so sauer, dass er jede weitere Zusammenarbeit mit Oliver ablehnt.

