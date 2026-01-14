Zahnpastatuben-KontrolleurJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 35: Zahnpastatuben-Kontrolleur
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Chanel trifft sich mit Vincent in ihrer Funktion als Vorsitzende des Oli-Fanclubs. Sie erfährt, dass es dieses angekündigte Duett von Cindy und Oliver nicht geben wird, erbeutet aber Cindys private Telefonnummer. Marie-Claire hat sich ganz fest vorgenommen, Cindy und Oliver um jeden Preis zu verkuppeln, damit ihr Bruder Merel fallen lässt. Oliver und Merel versuchen, Fiona bei ihrem Wunsch, auf Amika zu reiten, behilflich zu sein. Doch als es soweit ist, bekommt Fiona Angst. Jetzt ist es an Merel, ihr diese Angst zu nehmen. Da Merel sich nicht meldet, ruft Till bei der Royal Academy an und erfährt, dass seine Tochter dort nie angekommen ist.
