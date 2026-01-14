Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Wahrheit und Lüge

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 36vom 14.01.2026
Wahrheit und Lüge

Wahrheit und LügeJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 36: Wahrheit und Lüge

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Gerade als Marie-Louise mit Herberts gefälschter Unterschrift den Kaufvertrag mit Cardinero besiegeln will, kommt dieser dazu und ist geschockt über die Machenschaften seiner Frau und seiner Tochter. Hedwig gibt sich als persönliche Assistentin von Oli aus. Sie überredet Cindy, sich mit Oli zu versöhnen und doch noch das Duett zu singen. Till erfährt, dass seine Tochter niemals bei der Royal Academy angekommen ist. Zuerst macht er sein schlechtes Englisch dafür verantwortlich. Doch als Saskia die gleiche Auskunft bekommt, ist er geschockt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen