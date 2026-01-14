Amika
Folge 39: Auf Tour durch Amerika
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire informiert ihren Bruder, dass Cindy das Duett produzieren und für sechs Monate gemeinsam mit ihm durch Amerika touren will. Darauf hat Oli keine Lust. Till und Saskia machen sich auf die Suche nach Merel. Till befürchtet, dass sie nicht gefunden werden will und hat Angst davor, sie möglicherweise nie mehr wiederzusehen. Herbert begreift allmählich, dass er nicht nur einen Teil seines Reiterhofs an Cardinero verkauft hat, sondern alles, was ihm bisher am Herzen lag, nämlich auch die Ställe und die Pferde. Er ist von seiner Frau Marie-Louise schrecklich enttäuscht.
