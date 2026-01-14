Amika
Folge 41: Jagd auf Merel!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Amika wird tatsächlich verkauft und zwar an Ricardo Braun, der üble Geschäft mit Pferden macht. Merel ist verzweifelt. Doch zunächst muss sie den Z-Girls entkommen, die ihr auf der Spur sind. Ingo zieht ihre Jacke und ihre Mütze an, und lockt die drei Z-Girls auf diese Weise von Olis Zimmer weg. Merel und Oliver schaffen es grade noch zum Stall zu kommen, als Ricardo Amika in den Transporter bringen will. Sie flehen ihn an, Amika nicht mitzunehmen.
