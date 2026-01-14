Ein FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 43: Ein Freundschaftsdienst
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till und Saskia kleben in der gesamten Umgebung Merels Poster an die Bäume. Als Marie-Claire diese Aktion beobachtet, erzählt sie den beiden, dass sie Merel gerade erst im Reitstall gesehen hat. Merel verabschiedet sich unter Tränen von Amika. In der Zwischenzeit bietet Cindy Oliver 15.000 Euro an, wenn sie ihm damit einen Gefallen tun kann. Der nimmt es und schafft es gerade noch rechtzeitig, um Amika aus den Klauen von Ricardo zu befreien. Marie-Louise ist dabei, ein neues Zuhause für die Familie zu suchen, doch das übriggebliebene Geld reicht nicht für eine Villa, sondern nur für ein kleines Reihenhaus im Dorf.
