Amika
Folge 45: Das Diamanten-Casino
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till und Merel sprechen sich aus und beschließen, Amika nach Hause zu holen. Fiona sorgt dafür, dass Oliver zu Merel gehen kann, indem sie Cindy mit einem gemeinsamen Foto-Shooting von Oliver ablenkt. Marie-Claire stellt enttäuscht fest, dass Cardinero keinen diamantenen Casino-Saal wünscht, sondern das Ambiente des Pferdehofes nutzen möchte. Sie wollte Amika loswerden und jetzt verlangt Cardinero, dass sie höchstpersönlich dieses verhasste Pferd bewacht. Sie denkt aber gar nicht daran und beauftragt Chanel mit der Bewachung von Amika.
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