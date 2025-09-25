Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen Deutschland

Nach Check-Liste: Rolence im Alltagstest

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 25.09.2025
Nach Check-Liste: Rolence im Alltagstest

Amore unter Palmen Deutschland

Folge 8: Nach Check-Liste: Rolence im Alltagstest

44 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12

In Thailand trifft Aor eine Entscheidung zu ihrem Beziehungsstatus mit Matthias. Auch Claudia plant ihre Zukunft. Sie trifft sich mit ihrem Lover Rolence in Sansibar, um ihn dort zehn Tage lang einem Alltagstest zu unterziehen. Wird er ihren Ansprüchen gerecht? In Gambia feiern Silvia (56) und Ehemann Sam (40) nach einem Jahr Wiedersehen. Silvias Sohn fühlt seinem Stiefvater auf den Zahn. Meint er es wirklich ernst?

