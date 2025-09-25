Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen Deutschland

Wird Kevin punkten oder baden gehen?

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 25.09.2025
Wird Kevin punkten oder baden gehen?

Wird Kevin punkten oder baden gehen?Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen Deutschland

Folge 9: Wird Kevin punkten oder baden gehen?

44 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12

Auf der thailändischen Trauminsel Koh Larn versucht Kevin, seiner Internet-Flamme Yumii näher zu kommen. Nach einem feuchtfröhlichen Strandtag stellt er fest, dass er keine Ahnung hat, wo er ihr steht: "Die Frau ist ein Mysterium!" Andere Verständnisprobleme haben Claudia und Rolence: Er will schnell heiraten, um nach Deutschland einreisen zu können. Kein Weg für Claudia. Sie besteht darauf, dass er Deutsch lernt und ein Arbeitsvisum beantragt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen Deutschland
SAT.1
Amore unter Palmen Deutschland

Amore unter Palmen Deutschland

Alle 1 Staffeln und Folgen