Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 4: Genesis
80 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Seit jeher beschäftigen sich Wissenschaftler mit den wahren Ursprüngen der Menschheit. Prä-Astronauten deuten auf einen Zusammenhang mit außerirdischen Einflüssen hin: Belege in religiösen Texten, Aufzeichnungen der ersten Zivilisationen der Erde, unerklärliche Anomalien in der menschlichen Physiologie sowie Spuren, die in der DNA verborgen sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren