Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 02.12.2025
Folge 4: Genesis

80 Min.
Ab 12

Seit jeher beschäftigen sich Wissenschaftler mit den wahren Ursprüngen der Menschheit. Prä-Astronauten deuten auf einen Zusammenhang mit außerirdischen Einflüssen hin: Belege in religiösen Texten, Aufzeichnungen der ersten Zivilisationen der Erde, unerklärliche Anomalien in der menschlichen Physiologie sowie Spuren, die in der DNA verborgen sind.

