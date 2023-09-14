Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 8: Die vermisste Joggerin
43 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12
Im Sommer 2018 wird die 20-jährige Studentin Mollie Tibbets in Iowa ermordet. Die Polizei verhaftet kurzerhand einen illegalen Einwanderer, der in der Nähe des Fundortes der Leiche auf einer Farm arbeitet. Der Mann gesteht zunächst den Mord, doch seine Geschichte hat Lücken. Vor Gericht zieht er seine Aussage zurück - die Polizisten hätten ihn massiv unter Druck gesetzt.
