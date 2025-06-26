Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Familiendrama

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 26.06.2025
Familiendrama

FamiliendramaJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 1: Familiendrama

43 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Der ausgezeichnete Pfadfinder Alexander Jackson wählt panisch den Notruf: Ein unbekannter Eindringling habe seine Eltern und seine Schwester getötet. Alexander ist mit einer Schusswunde am Bein davongekommen. Weitere Befragungen im Krankenhaus lassen die Ermittler jedoch vermuten, dass das vermeintliche Opfer nicht die ganze Wahrheit sagt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
Kabel Eins Doku
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen