Anna und die Liebe
Folge 111: Das wahre Gesicht
23 Min.Folge vom 24.09.2014Ab 12
Anna ist völlig überfordert, als Ulrich ihr offenbart, dass er ihr Vater ist. Aber als sie realisiert, dass er die Wahrheit sagt, kann sie ihre Freude kaum fassen: Endlich hat sie ihn wieder und will am liebsten alles nachholen, was sie die vielen Jahre vermisst hat. Und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als auch ihre Eltern wieder vereint zu sehen. Sie arrangiert ein Treffen mit den beiden ...
