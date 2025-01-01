Anna und die Liebe
Folge 119: Episode 119
23 Min.Ab 12
Anna ist in Hochform: Die Pillen verfehlen nicht ihre Wirkung. Doch dann gibt es bei einem Dreh Probleme: Das engagierte Model versagt völlig. Kurzerhand kündigt ihr Anna. Doch woher bekommt man jetzt so schnell Ersatz? Lily hat sich in den Kopf gesetzt, Consuelas Prophezeiung, eine Familie zu gründen, jetzt sofort umzusetzen. Unter einem Vorwand lockt sie Lars von der Arbeit nach Hause ...
