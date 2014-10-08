Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 131vom 08.10.2014
Folge 131: Unter Verdacht

24 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12

Anna und Katja haben endlich einen Hinweis gefunden, der eindeutig zu Gerrit und Natascha führt. Und Katja hat, was sie will: Jonas bleibt erstmal in Berlin. Anna hingegen hofft, dass Katja, die als Einzige von ihrer Unschuld weiß, Jonas ihre Situation erklärt, aber als Anna bei ihm auftaucht, reagiert er ganz anders als erhofft ...

SAT.1
