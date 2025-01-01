Anna und die Liebe
Folge 138: Kreatives Loch
24 Min.Ab 12
Anna soll für Gerrit ein neues Projekt ausarbeiten. Aber ihre Kollegen verweigern ihr die Mitarbeit, in ihren Augen ist sie eine Verräterin - Anna fehlen zum ersten Mal die Ideen. Sie entschließt sich, mit einer Pille nachzuhelfen. Doch die Packung ist alle, und zum ersten Mal bekommt Anna die Nebenwirkungen zu spüren - sie bekommt Panik!
