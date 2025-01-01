Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 145: Nackte Tatsachen

23 Min.Ab 12

Anna weiß, dass Robert und Jonas eine Strategie haben, um die Agentur wieder an sich zu reißen. Es geht ihr gesundheitlich sehr schlecht und helfen könnte ihr nur Gerrit, der im Besitz der Pillen ist, aber Anna bleibt stark. Sie verrät ihm nicht, dass Jonas und Robert einen Plan verfolgen und nimmt dafür die schlimmen Entzugserscheinungen in Kauf.

