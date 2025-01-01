Anna und die Liebe
Folge 148: Gewagte Schritte
24 Min.Ab 12
Katja verlangt von Anna, Robert und Jonas den Chulo-Spot zuzuspielen, aber Anna lässt sich nicht erpressen. Doch dann wird sie Zeugin, wie Natascha Jonas aus der Agentur werfen lässt. Sie weiß, sie muss handeln: Es gelingt ihr, eine Kopie des Spots zum "German Hot Spot"-Wettbewerb zu schicken. Gerrits Rache ist hart: Er vernichtet die Pillen, von denen Anna abhängig ist.
