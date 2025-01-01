Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 152
23 Min.Ab 12

Anna leidet unter ihren Entzugserscheinungen und ist auf dem Weg zu Jonas bewusstlos zusammengesunken. Zu seiner eigenen Überraschung spürt Jonas intuitiv, dass Anna seine Hilfe braucht. Sehr zum Ärger von Katja bläst er eine gemeinsame Shopping-Tour ab, um für Anna da zu sein. Die ist heilfroh, dass Jonas ihr beisteht, gleichzeitig verunsichert sie die Nähe zu ihm.

