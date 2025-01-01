Anna und die Liebe
Folge 152: In guten Händen
23 Min.Ab 12
Anna leidet unter ihren Entzugserscheinungen und ist auf dem Weg zu Jonas bewusstlos zusammengesunken. Zu seiner eigenen Überraschung spürt Jonas intuitiv, dass Anna seine Hilfe braucht. Sehr zum Ärger von Katja bläst er eine gemeinsame Shopping-Tour ab, um für Anna da zu sein. Die ist heilfroh, dass Jonas ihr beisteht, gleichzeitig verunsichert sie die Nähe zu ihm.
