Anna und die Liebe
Folge 157: Jeder für sich
24 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 12
Anna freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jonas, aber als sie bemerkt, dass er sich in die Arbeit stürzt, ahnt sie, dass er seinen Schmerz wegen Roberts Tod betäuben will. Zunächst akzeptiert Anna diese Haltung, aber als sie Zeugin wird, wie Jonas die trauernde Maja vor den Kopf stößt, schreitet sie ein. Anna stellt ihn zur Rede ...
