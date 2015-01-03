Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 175vom 03.01.2015
Anna und die Liebe

Folge 175: Bedeutende Neuigkeiten

23 Min.Folge vom 03.01.2015Ab 12

Anna freundet sich mit Dr. Hahn an: Ist er vielleicht der neue Mann in ihrem Leben? Sie ist froh, wieder zurück im Babyprom-Team zu sein und lässt sich sogar auf ein Date mit dem charmanten Businessman ein. Als sie jedoch gerade glaubt, ihren Verehrer etwas besser zu kennen, stößt sie auf ein dunkles Geheimnis ...

SAT.1
