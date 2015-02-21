Anna und die Liebe
Folge 195: Ratlos
24 Min.Folge vom 21.02.2015Ab 12
Anna ist erleichtert, dass sie ihr Versprechen gegenüber Katja - ihr Jonas und damit ihre Familie nicht wegzunehmen - halten kann und findet Ablenkung in den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der "Goldelse". Als Jonas bei diesem Anlass erneut auf sie zugehen will, sieht sie keinen Ausweg mehr und kündigt ihm die Freundschaft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick