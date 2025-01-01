Anna und die Liebe
Folge 198: Andere Umstände
23 Min.Ab 12
Jonas ist emotional überfordert, als Katja von ihrer Schwangerschaft erzählt. In einem Gespräch mit seinem Halbbruder Alexander zwingt er sich zur Vernunft. Jonas entschuldigt sich zu Katjas Erleichterung für seine Reaktion und will als Zeichen seiner Verantwortung das Ehegelübde erneuern. Anna macht ihrer Mutter währenddessen klar, dass sie wegen Jonas nicht in die Agentur zurückkehren kann ...
