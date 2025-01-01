Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 198
Folge 198: Andere Umstände

23 Min.Ab 12

Jonas ist emotional überfordert, als Katja von ihrer Schwangerschaft erzählt. In einem Gespräch mit seinem Halbbruder Alexander zwingt er sich zur Vernunft. Jonas entschuldigt sich zu Katjas Erleichterung für seine Reaktion und will als Zeichen seiner Verantwortung das Ehegelübde erneuern. Anna macht ihrer Mutter währenddessen klar, dass sie wegen Jonas nicht in die Agentur zurückkehren kann ...

